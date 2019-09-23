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"15 человек в тяжёлом состоянии": в Донбассе подрались украинские военные

23 сентября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В пресс-службе управления Народной Милиции ЛНР сообщили, что в Донбассе произошла массовая драка между украинскими военными. В потасовке принимали участие пехотинцы и десантники ВСУ.

Согласно источнику, причиной массовой драки между военнослужащими стала бытовая ссора. В результате происшествия пострадали 15 человек, все находятся в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у солдат множественные гематомы и переломы, у одного проникающее ранение брюшной полости, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

В ведомстве уточнили, что командир бригады пытался скрыть инцидент от руководства, но о нём узнали родственники пострадавших и позвонили на горячую линию Минобороны Украины. 

Комиссия Генштаба ВСУ начала проверку.

Также известно о драке между военнослужащими мотопехотного батальона в состоянии алкогольного опьянения и местными жителями. Один из боевиков с множественными гематомами и переломом ребер доставлен в госпиталь.

БА

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