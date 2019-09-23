«Секретный план» Украины по военному захвату республик Донбасса раскрыли в СМИ

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23 сентября 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины есть «секретный план» по военному захвату самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее утверждение содержится в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах российских СМИ.

На минувшей неделе Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в Донбассе, анонсировал отвод украинских войск в зоне конфликта. Автор издания «Мир новостей» полагает, что подобные заявления призваны замаскировать размещение бронетехники ВСУ вдоль всей линии соприкосновения.

Как отмечается в процитированной публикации, украинская сторона использует любую возможность, чтобы вынудить Народную милицию республик отвести свои силы, после чего захватывает оставленную территорию.