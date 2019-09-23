Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

«Секретный план» Украины по военному захвату республик Донбасса раскрыли в СМИ

23 сентября 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины есть «секретный план» по военному захвату самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее утверждение содержится в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах российских СМИ.

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

На минувшей неделе Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в Донбассе, анонсировал отвод украинских войск в зоне конфликта. Автор издания «Мир новостей» полагает, что подобные заявления призваны замаскировать размещение бронетехники ВСУ вдоль всей линии соприкосновения.

Как отмечается в процитированной публикации, украинская сторона использует любую возможность, чтобы вынудить Народную милицию республик отвести свои силы, после чего захватывает оставленную территорию.

 

ДЦ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

//новости ан

//новости ан

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…

//новости ан

Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан