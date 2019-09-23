Стало известно, в каких условиях принц Гарри и герцогиня Меган жили в Италии

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23 сентября 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Famous/ZUMAPRESS.com

Стало известно сумма, в каких условиях 35-летний принц Гарри и 38-летняя герцогиня Меган жили в Италии. В минувший четверг пара прилетела в Рим на свадьбу близкой подруги семьи – дизайнера Миши Нону.



Согласно последней информации, проживание в номере-люкс на третьем этаже престижного отеля обошлось Меган и Гарри в 1200 фунтов стерлингов за ночь (95 793 тысяч рублей). Помещение было обставлено мебелью в стиле ар-деко. Ванная комната в этом номере отделана мрамором. Как сообщает Daily Mail, виды из окна гостиницы открываются на роскошные римские сады.

За безопасность членов королевской семьи отвечал отряд местной полиции, а передвигались по Вечному городу герцог и герцогиня Сассекские в тонированных лимузинах, стоимость которых превышала 20 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона рублей). У отеля дежурила служба безопасности.