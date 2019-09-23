Вассерман назвал вероятный сценарий распада «лоскутного недогосударства» Украины

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23 сентября 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украина является «наспех собранным лоскутным недогосударством», которому угрожает распад. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ озвучил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

Эксперт отметил в своем блоге на сайте телеканала «РЕН ТВ», что в случае начала федерализации бывшая советская республика «расползется на глазах». Согласно прогнозу Вассермана, Львов вернется в состав Польши, Закарпатье присоединится к Венгрии, а Северная Буковина – к Румынии. Как полагает аналитик, киевские власти осознают опасность федерализации, поэтому торпедируют минские договоренности, предусматривающие наделение особым статусом Донецка и Луганска.

Ранее в понедельник сообщалось, что в одном из украинских националистических батальонов заявили о захвате части Горловки, которая находится на территории непризнанной ДНР.