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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В «Айдаре» заявили о захвате части Горловки и отказались выполнять приказы Киева

23 сентября 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной на территории самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Как утверждают националисты, они некоторое время назад начали продвигаться вперед и вошли в Горловку. Также представители формирования в разговоре с журналистами отказались выполнять приказы Киева об отведении сил и средств в зоне конфликта.

В Народной милиции ДНР, в свою очередь, информацию о переходе части города под контроль противника опровергли, пишет издание «Новороссия».

Ранее сообщалось, что в прессе раскрыли возможное будущее республик Донбасса после выполнения минских договоренностей.

 

ДЦ

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