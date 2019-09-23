Латвия: аферистка выдавала себя за юриста Киркорова

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23 сентября 2019, 08:58 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Районный суд в городе Лиепае вынес приговор обвиняемой в мошенничестве Илоне Ващилко, которая выдавала себя за юриста Филиппа Киркорова. Аферистке дали девять месяцев тюрьмы.

Более того, мнимого юриста суд обязал выплатить 3777 евро, но не Киркорову. Как оказалось, г-жа Ващилко неоднократно обманывала и своих родственников. В 2016 году она связалась с бывшей женой своего брата Еленой и предложила ей стать крестной матерью сына, а крестным отцом должен был быть мэр Риги (на тот момент) Нил Ушаков. Крестины состоялись, но без градоначальника. Позднее г-жа Ващилко обманным путем вымогала деньги у Елены. Причины были разные. Но она уверяла крестную, что все непременно отдаст! Она же работает юристом у самого Филиппа Киркорова. Женщина верила. Более того, на почту Елены приходили письма (якобы) от Киркорова и Ушакова.

На суде дама продолжала утверждать, что она «юрист» российского певца, а в «должники» записала самого Нила Ушакова и экс-управляющего Рижского свободного порта Леонида Логинова. Суд разобрался в данной ситуации и выяснилось, что предприимчивая дамочка уже была и «женой» мэра города Резекне, и работницей латвийской Службы госдоходов. Прикрываясь работницей серьезной организации г-жа Ващилко колесила по Латвии и останавливалась в гостиницах бесплатно! Говорила, что Служба госдоходов покроет ее пребывание в отелях. Ей верили. До поры до времени.