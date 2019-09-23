Военные США, Украины и Румынии совершат наблюдательный полет над Россией

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23 сентября 2019, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Военные Соединенных Штатов Америки, Румынии и Украины проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет, о котором идет речь, состоится с 23 по 27 сентября текущего года.

Военные из трех стран полетят на румынском самолете наблюдения Ан-30. В то же время российские военнослужащие совершат наблюдательный полет над территорией Словении на Ан-30Б, передает утром в понедельник, 23 сентября, портал "Свободная пресса".

Оба полета состоятся в рамках реализации международного Договора по открытому небу.