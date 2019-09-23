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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла

23 сентября 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) недавно начали бить тревогу. По словам экспертов, за последние четыре года температура на нашей планете значительно выросла. 

Ученые утверждают, что средняя глобальная температура в 2015 – 2019 годах может стать самой высокой по сравнению с любым периодом за всю историю наблюдений, передает "Свободная пресса".

По словам климатологов, сейчас средняя температура на Земле на 1,1 градуса выше, чем в середине и конце XIX века. Потепление приводит к таянию ледников, а также увеличению концентрации парниковых газов. Эксперты призывают как можно скорее сократить выбросы углерода и удалить часть углекислого газа из атмосферы.

ЕТ

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