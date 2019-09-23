Российский турист погиб на Кипре

Вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре погиб турист из России. Согласно последней информации осведомленных источников, россиянин утонул в море на пляже Протарас.

Происшествие случилось накануне около пяти часов вечера (время совпадает с московским). В полиции уточнили, что 67-летний мужчина был извлечен из воды, после чего спасатели оказали ему первую помощь. Затем на машине "скорой помощи" гражданина РФ перевезли в медучреждение, где врачи констатировали смерть, передает РИА "Новости"