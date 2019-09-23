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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Российский турист погиб на Кипре

23 сентября 2019, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре погиб турист из России. Согласно последней информации осведомленных источников, россиянин утонул в море на пляже Протарас.
 
Происшествие случилось накануне около пяти часов вечера (время совпадает с московским). В полиции уточнили, что 67-летний мужчина был извлечен из воды, после чего спасатели оказали ему первую помощь. Затем на машине "скорой помощи" гражданина РФ перевезли в медучреждение, где врачи констатировали смерть, передает РИА "Новости".
 
Как сообщает РИА "Новости", в настоящий момент причины и обстоятельства гибели россиянина устанавливают специалисты.
ЕТ

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