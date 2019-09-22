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Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

22 сентября 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России. 

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"Что касается реабилитации, действительно, мы могли бы ему предложить, если английские спецслужбы за эту реабилитацию заплатят деньги. Мы окажем помощь", - цитирует Клинцевича "Говорит Москва".

Что же касается иска британца к России, Клинцевич назвал его "подготовленным мероприятием с продолжением русофобии" и предложил Чарльзу Роули обращаться с этими вопросами к "своим спецслужбам".

АС

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

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