Александр Сокуров спешно уехал за границу

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22 сентября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

globallookpress.com, © Frederic Kern

В эстонском городе Нарва два дня назад состоялась конференция «Рынок продюсеров», на которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он побеседовал со своими поклонниками о кино и планах, а также рассказал, что уже два месяца живет в Нарве. Как заявил режиссер, что он вынужден был уехать из России.

Данное известие удивило поклонников его таланта и журналистов.

«Я чувствую себя тут очень хорошо. Я недавно провел два месяца в Нарве. Вынужден был приехать сюда в тяжелый для меня период. Вынужден был уехать из России. Я был окружен здесь людьми, которые принимали меня, которые дали кров. Я просто не мог вернуться в Россию, но тут мне было хорошо».

Почему именитый режиссер уехал из России?

Четкого ответа Александр Николаевич не дал. Но отметил, что Нарва – самая близкая заграница, а ему срочно нужно было уезжать.

Есть предположение, что временный отъезд был связан с «финансовыми проблемами»: полиция Санкт-Петербурга расследовала возможное хищение средств, полученных от Министерства культуры фондом Александра Сокурова. Как говорит сам режиссер: «У меня многолетний, непреодолимый конфликт с российским Министерством культуры».

Выяснилось, что Александр Николаевич прожил эти два месяца в Нарве никем неузнанный. Спокойно ходил по магазинам, гулял по городу. О Нарве у режиссера есть определенное мнение: «Таллин – своеобразный город. Тарту – своеобразный город. А здесь такого своеобразия нет. Есть только напряженность, что он рядом «с этой проклятой Россией». Хотим мы или нет, но мы всегда будем соседями. Мы должны любить друг друга. Иного выхода нет!»

Режиссера давно «связывают» отношения с Прибалтикой. Например, в Таллине Александр Сокуров хотел открыть киношколу, но ничего не получилось.

«Как только была представлена программа, сразу все разошлись. Всякое расхождение с правилами Европейского Союза и всякая попытка проявить самостоятельность вызывает сопротивление».

Но ничего в том страшного Александр Николаевич не видит! Просто кино в странах Балтии и Скандинавии отличается от российского.

Зато режиссеру понравился характер прибалтов.

«Мне нравится характер людей в Прибалтике. Мне такой нрав, характер очень нравится, нравятся люди, которые говорят то, что думают, и говорят, не торопясь. Потому что говорить торопливо и быстро стали уже везде».

О своих планах режиссер с удовольствием поделился с журналистами: «Сейчас мы работаем над картиной о ВОВ, но в фантастическом жанре. Это чистая ироническая фантастика».

Если режиссер прожил два месяца в Нарве «инкогнито», то почему? «Аргументы Недели» пытались это выяснить у экс-мэра Нарвы, члена правления городской управы Тармо Таммисте.

«Я практически ничего об этом режиссере не слышал. То, что он в Нарве, видимо, приехал очень тихо. Были на то причины, возможно. Но могу точно сказать, что просьбу об убежище в Эстонии от него не поступало. Мы бы знали об этом. Часто к нам приезжают россияне, чтобы делать бизнес. Но у такого режиссера нет тут бизнеса. Точно. Возможно, хотел провести тут время или решить свои проблемы».