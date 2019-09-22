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Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

22 сентября 2019, 17:49 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Фото автора
Фото автора

Можно ли почувствовать атмосферу города за несколько часов? Можно! Если это Брюссель. Что мы знаем о нем? Столица Бельгии, штаб-квартира Евросоюза, «писающий мальчик», шоколад и много, много истории. 

Первое упоминание о Брюсселе связано с событиями седьмого века, когда епископ Камбре написал о существовании на этом месте «поселения среди болот». А история самого города ведет свое начало с 979 года, когда будущая столица Бельгии сложилась вокруг укрепления, которое построили герцоги Нижней Лотарингии на одном из островов на реке Сенне.

Понятно, что город пропитан историей, но можно ли его узнать за несколько часов? 

Думаю, что можно. Сам центр города невелик. Если честно, то его можно обойти за эти несколько часов. Атмосферу чувствуешь сразу. 

Прилетев в Брюссель мне очень захотелось попробовать роскошный бельгийский шоколад. Что я и сделала. Конечно, в каждой стране есть свои рецепты сладостей, но бельгийский шоколад считается самым популярным и изысканным. И это правда! Бельгийский шоколад – эталон вкусовых качеств.

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Несомненно, только бельгийцам удалось сделать из шоколада совершенство. Как мне рассказали, в шоколад «входят» только вызревшие какао-бобы, которые собирают в определенное время. Об искусственных красителях речи вообще не идет! Недопустимо! Да и сортов у бельгийского шоколада предостаточно: классика, молочный, горький, белый и т.д. Лично я обожаю горький. 

Отведав шоколад, мой взгляд упал на… картошку. Да! На картошку фри. Я совершенно не знала, что картошка фри –национальное «достояние» бельгийцев. Оказывается, картошку фри начали готовить в Бельгии аж в 17 веке. И по особому рецепту: ее готовят в говяжьем жире. Конечно, блюдо очень сытное, но такое вкусное!!!! 

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Насытившись шоколадом и картошкой, ругая себя при этом, я направилась к «писающему мальчику». Какой же приличный турист не посетит главную скульптуру Брюсселя? Как оказалось, я несколько раз прошла мимо символа Брюсселя и не заметила его. Но я же должна была его увидеть! «Поймав» почтенного господина я, с горящими глазами, стала просить его показать мне скульптуру. Почтенный господин смотрел на меня, как на умалишенную и долго молчал. Я повторила свой вопрос. Почтенный господин молчал. Я уже было подумала, что с ним «не все нормально», но он вдруг ожил и стал показывать что-то за моей спиной…

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Оказалось, что «писающий мальчик» был рядом. Поправив очки и поблагодарив почтенного господина, я насладилась скульптурой. Если верить легенде, то «мальчика» установили в память о ребенке, который при осаде города пописал на фитиль взрывчатки и потушил его.

Конечно, не обошлась моя экскурсия и без Брюссельского собора. Его называют еще Сен-Мишель-э-Гюдюль. Лично мне он отдаленно напомнил Нотр-Дам-де-Пари. Построен в готическом стиле: мощный, величественный, завораживающий. Дух средневековья чувствуется однозначно!

 

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Площадь Гран-Плас поразила меня изумительной красотой, вернее, удивительными зданиями: богатая резьба, статуи, которые неповторимы. Кстати, у каждого исторического дома есть свое имя: «Звезда», «Волчица», «Тележка». Интересно!

Среди всей красоты истории – Королевского дворца, Ратуши, Собора святых Михаила и Гудулы, Базилики Святого Сердца несколько странно смотрится атомиум. Что это такое? Это 102-метровое сооружение. Модель атома железа, которое символизирует мирные возможности атомного века. 

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

И, конечно, здание Европарламента. Быть в Брюсселе и не посмотреть? Грех! Кстати, ничего особенного. Считается, что здание Европарламента является самым большим в мире строением. Самые важные решения принимаются тут! Говорят, что данное сооружение видно из любой точки Брюсселя.

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Стоит ли посетить Брюссель? Конечно! И не один раз! 

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

 

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