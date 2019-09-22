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22 сентября 2019, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе. У берегов Камеруна пираты захватили судно с тремя россиянами

Напомним, 15 августа на рейде порта Дуала в Республике Камерун бандиты атаковали грузовое судно компании MarConsult Schiffahrt. Пираты похитили 8 человек, среди которых жители Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска.

"Освободили... Да, всех... Пока их в Германию привезли всех", - сказал агентству источник и добавил, что все моряки, к счастью, живы и здоровы. По его словам, пока неизвестно, когда именно россияне смогут вернуться на родину.

По данным ТАСС, генконсульство РФ в Гамбурге следит за развитием ситуации. Там уточнили, что обращений от освобожденных россиян пока не поступало. Также ТАСС сообщает, что в Россию моряки могут прибыть завтра, 23 сентября.