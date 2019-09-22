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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

22 сентября 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна тратит больше всех на обеспечение безопасности украинцев.

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«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют (средств) меньше по сравнению с США», - заявил глава Соединённых Штатов.

Согласно новому проекту бюджета США, который вступит в силу с октября этого года, в 2020 финансовом году Американцы отдадут Украине порядка 400 миллионов долларов, передаёт РИА Новости. Деньги будут переданы от Пентагона и госдепартамента США с целью помочь властям Украины разрешить вопросы нацбезопасности.

АБ

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