//В мире 13+

22 сентября 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Российскую Федерацию и потребовать возместить ущерб.

Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества "Новичок" и к тому же потерял свою подругу Дон Стерджесс, собирается отсудить у России один миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации.

"Это сильно повлияло на мою жизнь, я хочу справедливости", - отметил Роули. "Дон и Чарли стали невинными жертвами последствий инцидента, это потрясло всю общину", - заявил адвокат Патрик Макгуайр.

Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон заявляет, что за отравлением стоит Россия.