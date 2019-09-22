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Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов
22 сентября 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Российскую Федерацию и потребовать возместить ущерб.
Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества "Новичок" и к тому же потерял свою подругу Дон Стерджесс, собирается отсудить у России один миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации.
"Это сильно повлияло на мою жизнь, я хочу справедливости", - отметил Роули. "Дон и Чарли стали невинными жертвами последствий инцидента, это потрясло всю общину", - заявил адвокат Патрик Макгуайр.
Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон заявляет, что за отравлением стоит Россия.