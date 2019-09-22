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Эксперт не поверил в возможность продвигать собственные ценности Украины
22 сентября 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета по международным отношениям при Владимире Путине Богдан Безпалько оценил высказывания украинского депутата Ирины Верещук о том, что Европа нуждается в Украине.
Безпалько отметил, что таким образом Верещук может выражать исключительно свои личные мысли, передаёт RT. Эксперт также подчеркнул, что для того, чтобы двигаться по собственному пути, Украина должна иметь «четкую идеологию, которая направлена на следование по собственному пути». При этом такие события, как церковный раскол в стране и европейское законодательство в энергетической сфере Украины говорят об обратном.