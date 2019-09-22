Эксперт не поверил в возможность продвигать собственные ценности Украины

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22 сентября 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Член Совета по международным отношениям при Владимире Путине Богдан Безпалько оценил высказывания украинского депутата Ирины Верещук о том, что Европа нуждается в Украине.

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

Безпалько отметил, что таким образом Верещук может выражать исключительно свои личные мысли, передаёт RT. Эксперт также подчеркнул, что для того, чтобы двигаться по собственному пути, Украина должна иметь «четкую идеологию, которая направлена на следование по собственному пути». При этом такие события, как церковный раскол в стране и европейское законодательство в энергетической сфере Украины говорят об обратном.