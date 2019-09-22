Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт не поверил в возможность продвигать собственные ценности Украины

22 сентября 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Член Совета по международным отношениям при Владимире Путине Богдан Безпалько оценил высказывания украинского депутата Ирины Верещук о том, что Европа нуждается в Украине.

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

Безпалько отметил, что таким образом Верещук может выражать исключительно свои личные мысли, передаёт RT. Эксперт также подчеркнул, что для того, чтобы двигаться по собственному пути, Украина должна иметь «четкую идеологию, которая направлена на следование по собственному пути». При этом такие события, как церковный раскол в стране и европейское законодательство в энергетической сфере Украины говорят об обратном.

АБ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан