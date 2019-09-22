Порошенко: сын выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке, иначе штраф

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22 сентября 2019, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sрergei Chuzavkov /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек разрешает говорить родственникам только на украинском и английском.

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Порошенко назвал "неудачным троллингом" фразу сына во время митинга в поддержку отца около здания Госбюро о том, что он говорит на русском языке, но любит украинский "всем сердцем".

"Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Однако сын разрешил говорить на английском, если забыл украинское слово, отметил Порошенко.