Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

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22 сентября 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят посадить его предшественника Петра Порошенко.

Бесстрашный Порошенко назвал "мальчиками" Зеленского и его команду

По мнению Пушкова, Порошенко не окажется в тюрьме по той же причине, по которой на свободе остался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передаёт РенТВ. Сенатор предположил, что представители Запада уже сообщили Зеленскому об особом положении Порошенко.

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, что "никого и ничего не боится", а потому что за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них "охранную грамоту"», - считает Пушков.