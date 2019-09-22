Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Бесстрашный Порошенко назвал "мальчиками" Зеленского и его команду

22 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «мальчикам» из нынешнего правительства страны не удастся «упрятать» его в тюрьму. Порошенко отметил, что на протяжении многих лет представлял оппозицию.

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится… Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко», - сказал бывший глава государства.

На данный момент Порошенко фигурирует в тринадцати уголовных делах. При этом официальные обвинения экс-президенту Украины пока предъявлены не были, отмечает РИА Новости.

АБ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан