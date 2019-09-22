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22 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «мальчикам» из нынешнего правительства страны не удастся «упрятать» его в тюрьму. Порошенко отметил, что на протяжении многих лет представлял оппозицию.

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«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится… Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко», - сказал бывший глава государства.

На данный момент Порошенко фигурирует в тринадцати уголовных делах. При этом официальные обвинения экс-президенту Украины пока предъявлены не были, отмечает РИА Новости.