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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Украине поставили под сомнение европейские ценности

22 сентября 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что Украине не нужно бездумно гнаться за европейскими ценностями. Она заявила, что страна имеет собственные ценности, которых в Европе уже давно лишились.

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Верещук отметила, что Украина должна почерпнуть от Европы только самое лучшее. Она подчеркнула, что у страны есть собственный путь, а потому полностью копировать другие государства бессмысленно.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать – нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», - сказала Верещук. При этом она добавила, что Украина нужна Европе в большей степени, чем Европа Украине, передаёт РИА Новости.

АБ

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