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Женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками

22 сентября 2019, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В индийском штате Раджастхан 24-летняя девушка родила младенца с четырьмя ногами и тремя руками. Отмечается, что второй ребёнок появился на свет совершенно здоровым, без патологий.

Согласно источнику, врачи предположили, что новорождённая являлась изначально частью тройни, двое детей которой срослись воедино. Специалисты отметили, что девушке не делали УЗИ и не знали заранее, сколько детей родятся, пишет издание "Mirorr".

"У нее были небольшие проблемы с дыханием. Мы подключили девочку к кислороду, сейчас ее состояние стабильно", - отметили врачи, уточнив, что девочку отправят в больницу Джайпура для проведения операции по удалению лишних конечностей.

Фото малыша можно посмотреть здесь. 

БА

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