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22 сентября 2019, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Американские источники оценили всю ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

"... "один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму", - пишет газета National Interest.

Автор отметил, что ракета Р-30 "Булава" на подводной лодке "несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели". По его словам, раньше Советские подложки были шумными, а значит и более уязвимыми. Однако после осознания данной проблемы в 80-е года, СССР перенёс из зарубежных стран технологии, с помощью которых балы создана подложка "Щука-Б", которая по скрытости походила на американскую "рабочую лошадку ВМС".

Обозреватель добавил, что "Борей" более бесшумная, а следовательно может оставаться "незаметной на более высоких скоростях, чем подводная лодка класса Огайо. Автор считает, что она способна сделать США "необитаемыми".