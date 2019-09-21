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Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств
21 сентября 2019, 23:01 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику в «ступор».
Спокойную и мало эмоциональную латвийскую публику сложно удивить или шокировать. Но сегодня это удалось. Во всем виновата любовь к «искусству».
В латвийской Академии художеств на глазах у многочисленной публики две девушки страстно обнимались и целовались, изображая лесбийскую любовь. Все это происходило на полу. После символического, простите, полового акта «влюбленные» бросились крушить картины и вазы.
Данное представление длилось около четырех минут. Публика удивленно смотрела, но отнеслась к «сексуальному» перформансу с теплотой.
Что хотели этим показать дамы – можно только догадываться… Видимо, классическое искусство надоело и душа «требует» перформанса.
Ваш покорный слуга не поленилась и заглянула в социальные сети по данному поводу. Вот какие комментарии там «царят»:
«Демократические ценности хотели? Вот и получайте! Возрадуйтесь теперь!»,- написал Тимур Т.
«И это достижение за 100 лет? Дна достигли, или еще нет?», - так высказалась Стефанида С.
«Цвет нации! И это наша интеллигенция! Да уж….»,- написал «Кис».
В таком же стиле были и остальные комментарии. И что тут не так? Свобода, однако!