Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

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21 сентября 2019, 23:01 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику в «ступор».

Спокойную и мало эмоциональную латвийскую публику сложно удивить или шокировать. Но сегодня это удалось. Во всем виновата любовь к «искусству».

В латвийской Академии художеств на глазах у многочисленной публики две девушки страстно обнимались и целовались, изображая лесбийскую любовь. Все это происходило на полу. После символического, простите, полового акта «влюбленные» бросились крушить картины и вазы.









Данное представление длилось около четырех минут. Публика удивленно смотрела, но отнеслась к «сексуальному» перформансу с теплотой.

Что хотели этим показать дамы – можно только догадываться… Видимо, классическое искусство надоело и душа «требует» перформанса.

Ваш покорный слуга не поленилась и заглянула в социальные сети по данному поводу. Вот какие комментарии там «царят»:

«Демократические ценности хотели? Вот и получайте! Возрадуйтесь теперь!»,- написал Тимур Т.

«И это достижение за 100 лет? Дна достигли, или еще нет?», - так высказалась Стефанида С.

«Цвет нации! И это наша интеллигенция! Да уж….»,- написал «Кис».

В таком же стиле были и остальные комментарии. И что тут не так? Свобода, однако!