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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

21 сентября 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире украинского телеканала.

Перед этим Шустер рассказал предысторию, как в 2015 году его передачу сняли с эфира телеканала "1+1", принадлежащего олигарху, а потом его команда якобы продолжала отдавать сигнал передачи, но в эфир ее не брали.

Олигарх стал требовать вернуть около 2,5 млн долларов - предоплату за 10 программ на канале "1+1" в этом же году: "Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" - взял деньги, хотя не должен был", - заявил Коломойский.

Ведущий в ответ заявил, что подаст в суд на олигарха, чтобы защитить честь и достоинство.

АС

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