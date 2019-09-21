Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

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21 сентября 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире украинского телеканала.

Перед этим Шустер рассказал предысторию, как в 2015 году его передачу сняли с эфира телеканала "1+1", принадлежащего олигарху, а потом его команда якобы продолжала отдавать сигнал передачи, но в эфир ее не брали.

Олигарх стал требовать вернуть около 2,5 млн долларов - предоплату за 10 программ на канале "1+1" в этом же году: "Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" - взял деньги, хотя не должен был", - заявил Коломойский.

Ведущий в ответ заявил, что подаст в суд на олигарха, чтобы защитить честь и достоинство.