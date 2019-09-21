Украину заинтересовал опозоренный Трампом американский опыт

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21 сентября 2019, 15:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Сергей Дейнеко на скриншоте youtube-видео

Американцы помогут внедрить Украине собственный опыт охраны границ. Все бы ничего, но официальный Киев заинтересовался опытом охраны границы США с Мексикой. Именно там Трамп строит стену, так как американская система оказалась неэффективной. Украина установит американскую модель охраны на участке границы

Представители официального Вашингтона уже пообещали Киеву, что помогут с проверкой новой модели охраны границы. Об этом заявил глава пограничного ведомства Укарины Сергей Дейнеко. Он поехал в США в составе рабочей делегации.

В США украинцам показали, как организована система охраны границы с Мексикой. Он крайне заинтересовал делегатов.

«Это бесценный опыт, ведь, фактически мы находились на одном из сложных участков», — пояснил Дейнеко.

Бесценный опыт уже себя дискредитировал. Борьба с нелегальной миграцией мексиканцев стала одним из ключевых направлений политики Трампа. Именно из-за этого он строит на границе с Мексикой стену.

Можно было бы предположить, что именно стена и заинтересовала украинскую делегацию. Но именно этот проект когда-то провалил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он обещал воздвигнуть непреодолимую стену на границе с Россией. В конечном итоге, обещанное сооружение стало «стеной плача» Яценюка. С поста главы кабмина он ушел.