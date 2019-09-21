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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Украину заинтересовал опозоренный Трампом американский опыт

21 сентября 2019, 15:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Сергей Дейнеко на скриншоте youtube-видео
Сергей Дейнеко на скриншоте youtube-видео

Американцы помогут внедрить Украине собственный опыт охраны границ. Все бы ничего, но официальный Киев заинтересовался опытом охраны границы США с Мексикой. Именно там Трамп строит стену, так как американская система оказалась неэффективной. 

Украина установит американскую модель охраны на участке границы

Украина установит американскую модель охраны на участке границы

Представители официального Вашингтона уже пообещали Киеву, что помогут с проверкой новой модели охраны границы. Об этом заявил глава пограничного ведомства Укарины Сергей Дейнеко. Он поехал в США в составе рабочей делегации.

В США украинцам показали, как организована система охраны границы с Мексикой. Он крайне заинтересовал делегатов.

«Это бесценный опыт, ведь, фактически мы находились на одном из сложных участков», — пояснил Дейнеко.

Бесценный опыт уже себя дискредитировал. Борьба с нелегальной миграцией мексиканцев стала одним из ключевых направлений политики Трампа. Именно из-за этого он строит на границе с Мексикой стену.

Можно было бы предположить, что именно стена и заинтересовала украинскую делегацию. Но именно этот проект когда-то провалил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он обещал воздвигнуть непреодолимую стену на границе с Россией. В конечном итоге, обещанное сооружение стало «стеной плача» Яценюка. С поста главы кабмина он ушел.

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