Эрдоган: Турция готова к возможной операции в Сирии

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21 сентября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в рамках пресс-конференции для журналистов в субботу, 21 сентября, что страна завершила подготовку к проведению возможной операции на территории Сирии.

Эрдоган в разговоре с представителями СМИ подчеркнул, что Анкара не хочет противостояния с США в Сирии, однако турецкие власти не могут игнорировать ту поддержку, которую американские власти оказывали террористическим организациям.

Как сообщает ТАСС, глава Турции также раскритиковал Соединенные Штаты за поддержку коалиции "Сирийские демократические силы".