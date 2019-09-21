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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Эрдоган: Турция готова к возможной операции в Сирии

21 сентября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com
фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в рамках пресс-конференции для журналистов в субботу, 21 сентября, что страна завершила подготовку к проведению возможной операции на территории Сирии.

Эрдоган в разговоре с представителями СМИ подчеркнул, что Анкара не хочет противостояния с США в Сирии, однако турецкие власти не могут игнорировать ту поддержку, которую американские власти оказывали террористическим организациям.

Как сообщает ТАСС, глава Турции также раскритиковал Соединенные Штаты за поддержку коалиции "Сирийские демократические силы".

ЕТ

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