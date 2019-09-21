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Меланию Трамп раскритиковали в сети из-за неудачного платья
21 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Первую леди США Меланию Трамп подвергли критике в сети из-за неудачного платья. Супруга американского лидера Дональда Трампа появилась в светлом платье на одном из мероприятий в Вашингтоне.
Наряд сидел строго по фигуре и имел весьма необычную горловину, из-за которой женщине было неудобно. У многих сложилось ощущение, что высокий ворот врезался в шею Мелании Трамп, вследствие чего ей приходилось постоянно сутулиться. Кроме того, плотная ткань буквально "сплющила" прекрасную фигуру первой леди США.
Отметим, что жену американского лидера часто критикуют из-за ее выбора одежды. Некоторым кажется, что Мелания Трамп выбирает слишком нарядные или обтягивающие вещи.
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