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Меланию Трамп раскритиковали в сети из-за неудачного платья

21 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos
фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Первую леди США Меланию Трамп подвергли критике в сети из-за неудачного платья. Супруга американского лидера Дональда Трампа появилась в светлом платье на одном из мероприятий в Вашингтоне. 

Наряд сидел строго по фигуре и имел весьма необычную горловину, из-за которой женщине было неудобно. У многих сложилось ощущение, что высокий ворот врезался в шею Мелании Трамп, вследствие чего ей приходилось постоянно сутулиться. Кроме того, плотная ткань буквально "сплющила" прекрасную фигуру первой леди США. 

Отметим, что жену американского лидера часто критикуют из-за ее выбора одежды. Некоторым кажется, что Мелания Трамп выбирает слишком нарядные или обтягивающие вещи.

 

 
 
 
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Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style)19 Сен 2019 в 8:34 PDT

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