Украина пожаловалась на игнор интересов и не едет в ПАСЕ

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21 сентября 2019, 14:43 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото с facebook-странички Богдана Яременко

Парламентская делегация официального Киева отказывается ехать на сессию ПАСЕ. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной Рады Богдан Яременко. По его словам, Европа игнорирует интересы Украины. Теперь Киев хочет, чтобы континет вернул доверие к себе.

Претензии к Европе Яременко высказал, как бы, между прочим. Большую часть своего заявления он посвятил тому, что сделал его комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Про отказ отправки делегации глава этого комитета сообщил в самом конце заявления.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушение этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко на своем facebook: «Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

Поводом для возмущений официального Киева стал разворот Европы в сторону Кремля, который наблюдается в последнее время. В начале лета ПАСЕ восстановила полномочия России. Кроме того, в последнее время начались разговоры о возвращении РФ в G7. В целом на Западе все чаще появляются заявления о том, что там устали от Украины.