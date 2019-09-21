Задолженность по зарплате шахтерам на Украине составила $36 млн

В субботу, 21 сентября, стало известно, что задолженность по заработной плате шахтерам на Украине по состоянию на текущий месяц достигла почти 900 миллионов гривен (36 миллионов долларов).

Глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец подчеркнул, что уже в октябре сумма задолженности шахтерам вырастет до 1,3 миллиарда гривен (52 миллиона долларов по текущему курсу), передает сегодня ТАСС.

Подчеркивается, что тенденция к росту задолженности по выплате зарплаты остается. Волынец отметил, что шахтеры вынуждены прибегать к акциям протеста.