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Задолженность по зарплате шахтерам на Украине составила $36 млн

21 сентября 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В субботу, 21 сентября, стало известно, что задолженность по заработной плате шахтерам на Украине по состоянию на текущий месяц достигла почти 900 миллионов гривен (36 миллионов долларов).

Глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец подчеркнул, что уже в октябре сумма задолженности шахтерам вырастет до 1,3 миллиарда гривен (52 миллиона долларов по текущему курсу), передает сегодня ТАСС.

Подчеркивается, что тенденция к росту задолженности по выплате зарплаты остается. Волынец отметил, что шахтеры вынуждены прибегать к акциям протеста.

ЕТ

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