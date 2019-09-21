В США бизнесмена искусали бомжи-наркоманы

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21 сентября 2019, 13:21 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот эфира Fox News в момент беседы с покусанным предпринимателем

Житель Сан-Франциско пожаловался на регулярные нападения бомжей на него. Они его постоянно кусают. В эфире канала Fox News мужчина рассказал, почему вынужден бежать из города.

Владелец магазина Жиль Десолнье сообщил, что начал думать об отъезде из Сан-Франциско. Причиной стали неадекватные посетители его магазина. Они его кусают.

«В последнем случае это был парень, который вошёл к нам, и мы попросили его уйти», — рассказал бизнесмен в телевизионном эфире: «Он ушёл, а через 15 минут вернулся, ударил кого-то, разбушевался… Сотрудники скрутили его, мы попытались вызвать полицию, чтобы она вмешалась и арестовала его. И в это время он решил меня укусить».

Ранее Десолнье укусила женщина, которая была в состоянии наркотического опьянения.

По словам предпринимателя, наркоманы заходят к нему достаточно часто, из-за туалета, который есть в его магазине. Потом они начинают буянить.

По соседству находится палаточный лагерь, в котором обитают бездомные. Люди их боятся.