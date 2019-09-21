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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Украина установит американскую модель охраны на участке границы

21 сентября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства. Он поблагодарил США за оказываемую поддержку.

"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", -написал руководитель ведомства в Facebook.

Дейнеко не стал уточнять особенности новой системы безопасности. Однако отметил, что за время общения с представителями американской погранслужбы узнал много нового о модернизированных средствах охраны и имел возможность наблюдать за их работой.

БА

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