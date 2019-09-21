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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости

21 сентября 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com
фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Президент РФ Владимир Путин в субботу направил поздравительные телеграммы главе и премьер-министру Армении Армену Саркисяну и Николу Пашиняну по случаю празднования Дня независимости страны.

В своих поздравлениях российский лидер с удовлетворением отметил дружественный и союзнический характер отношений между Россией и Арменией, которые основаны на многовековых традициях взаимного уважения и духовной близости, передает 21 сентября RT.

Владимир Путин также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества двух стран и расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.

ЕТ

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