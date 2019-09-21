Украина приняла решение отказаться от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующую информацию предоставил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

Политик подчеркнул, что Украина отказывается от участия в сессии ПАСЕ, не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов. Яремко добавил, что страна столкнулась с откровенным игнорированием интересов, передает РИА "Новости". По его словам, подобное решение поддержало большинство фракций Рады.