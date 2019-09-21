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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Украина приняла решение отказаться от участия в сессии ПАСЕ

21 сентября 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Council of Europe/via Globallookpress.com
фото: Council of Europe/via Globallookpress.com

Украинская делегация отказалась принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующую информацию предоставил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

Политик подчеркнул, что Украина отказывается от участия в сессии ПАСЕ, не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов. Яремко добавил, что страна столкнулась с откровенным игнорированием интересов, передает РИА "Новости". По его словам, подобное решение поддержало большинство фракций Рады.

ЕТ

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