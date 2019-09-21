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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

21 сентября 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Шалтуки подчеркнул, что это будут первые совместные учения с российскими и китайскими военными после Исламской революции, передает информационное агентство Fars. Других подробностей к настоящему моменту не приводится.

Напомним, 2 сентября, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия и Иран намерены провести учебные маневры в Индийском океане. Дипломат отметил, что подходы Москвы и Тегерана в сфере поддержания безопасности в регионе Персидского залива очень близки.

 
 
ЕТ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

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