Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Шалтуки подчеркнул, что это будут первые совместные учения с российскими и китайскими военными после Исламской революции, передает информационное агентство Fars. Других подробностей к настоящему моменту не приводится.

Напомним, 2 сентября, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия и Иран намерены провести учебные маневры в Индийском океане. Дипломат отметил, что подходы Москвы и Тегерана в сфере поддержания безопасности в регионе Персидского залива очень близки.