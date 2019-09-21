В Госдуме прокомментировали решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

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21 сентября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что глава США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.

Швыткин отметил, что Соединенные Штаты вновь используют любой повод для нагнетания обстановки. По мнению политика, подобные действия служат лишь для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В беседе с RT Юрий Швыткин отметил, что ранее президент США Дональд Трамп заверил, что страна выведет войска из Сирии, но при этом Вашингтон вводит дополнительный контингент на ближневосточном направлении.

Российский политик заметил, что действия Соединенных Штатов по Ближнему Востоку оказывают влияние на все страны, которые находятся в данном регионе.