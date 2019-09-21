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На "штурм" "Зоны 51" пришли более двух тысяч человек

21 сентября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Американские источники сообщили о прибытии более двух тысяч человек на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" и на проводимые рядом мероприятиях в штате Невада. До этого говорилось лишь о 600 "штурмующих", которые были замечены около базы.

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Известно, что некоторые пришли в костюмах инопланетян , а один из присутствующих даже надел шапочку из фольги. Собравшиеся время от времени выкрикивали "Пришельцы! Пришельцы!", передаёт телеканал "8 News NOW".

Отмечается, что мероприятия проходили в поселениях Рейчел и Хайко. Общая численность населения данных территорий составляет около 60 человек.

"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни.

Напомним, что "штурм" был запланирован на 20 сентября. 

БА

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