Источник газеты уточнил, что президент Соединенных Штатов имеет весьма четкую позицию по отношениям с РФ. По его словам, Дональд Трамп считает, что русские должны быть друзьями американцев. "И кому есть дело до украинцев?" – добавил бывший чиновник.