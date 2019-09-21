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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

21 сентября 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos
фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos
Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Америки рассказал журналистам, что глава страны Дональд Трамп считает "бессмысленными" действия Вашингтона на Украине.
 
По мнению американского лидера, деятельность США на Украине вызывает лишь раздражение России, сообщает издание Washington post. Экс-чиновник уверяет, что не раз обсуждал данный вопрос с Трампом. 
Источник газеты уточнил, что президент Соединенных Штатов имеет весьма четкую позицию по отношениям с РФ. По его словам, Дональд Трамп считает, что русские должны быть друзьями американцев. "И кому есть дело до украинцев?" – добавил бывший чиновник.
ЕТ

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