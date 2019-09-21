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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В США заявили об оккупации Украиной части России

21 сентября 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил об оккупированных на Украине российских территориях.

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, … включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей", - передаёт слова представителя РИА Новости.

Однако журналисты решили переспросить спикера, что именно он имел в виду под "оккупацией российских территорий". На что он ответил, что США и Европа не признают Крым территорией РФ, поэтому на встрече речь пойдёт о соблюдении Россией "Минских договорённостей".

"Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей", - пояснил он.

БА

//картина дня

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил об оккупированных на Украине российских территориях.

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа…

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