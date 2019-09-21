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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о "деградации санкций" против России

21 сентября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций.
 
В минувшую пятницу Пристайко заявил, что ограничения в отношении России "начинают идеологически разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза.
 
Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter, заявил, что украинский дипломат констатировал "деградацию санкций" Запада. "Она неизбежна", – подчеркнул сенатор. Он также заметил, что только Киев мечтает о "целостном механизме ограничений" в виде полного отсутствия контактов с Москвой. По мнению Алексея Пушкова, для ведущих западных стран подобная политика неприемлема, поскольку роль и вес России слишком велики.
ЕТ

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