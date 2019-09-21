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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Мелания Трамп оконфузилась во время официального мероприятия в Вашингтоне

21 сентября 2019, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos
фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos
Американская первая леди Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию в ходе открытии монумента Джорджу Вашингтону в столице США. На мероприятии присутствовали чиновники и ученики городских школ.
 
Супруге президента Соединенных Штатов не удалось справиться с большими ножницами и разрезать вместе с остальными участниками церемонии праздничную ленту. Как сообщает на своей страничке в соцсети Twitter издание Washington Examiner, Мелании Трамп пришлось отдать ножницы мужчине, который стоял рядом.
 
Памятник, о котором идет речь, находился на реставрации с 2016 года.
ЕТ

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