Мелания Трамп оконфузилась во время официального мероприятия в Вашингтоне

Американская первая леди Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию в ходе открытии монумента Джорджу Вашингтону в столице США. На мероприятии присутствовали чиновники и ученики городских школ.

Супруге президента Соединенных Штатов не удалось справиться с большими ножницами и разрезать вместе с остальными участниками церемонии праздничную ленту. Как сообщает на своей страничке в соцсети Twitter издание Washington Examiner , Мелании Трамп пришлось отдать ножницы мужчине, который стоял рядом.

Памятник, о котором идет речь, находился на реставрации с 2016 года.