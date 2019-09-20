Латвийский публицист: Торговать ВНЖ – не то же самое, что продать пучок травы

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20 сентября 2019, 22:26 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам приняла решение автоматически предоставлять гражданство всем детям и подросткам в возрасте от «О» до 15. Так решил Сейм. Но данное решение не устроило известного публициста Латвии Элиту Вейдемане, которая разразилась гневным высказыванием в латышских СМИ в отношении неграждан.

«Комиссия Сейма по правам человека приняла решение предоставлять автоматическое гражданство всем детям и подросткам. Примерно 2933 человека, для которых Латвия – единственный дом. Ну да, единственный дом для тех, чьи родители этот дом не уважают. Потому что только таким может быть мотив, который заставил этих родителей отказаться от гражданства для своего новорожденного ребенка, хотя для того, чтобы его получить, следовало сказать просто «да». Эти неграждане не давали покоя ни г-ну Вейонису (экс-президент Латвии), ни «защитникам прав русскоязычных», ни членам партии «За!» Кстати, шепните последним, что дети неграждан, когда вырастут, не будут за них голосовать. Сейчас они не голосуют, потому что они неграждане. А неграждане они потому, что сами выбрали это. Причины чаще всего в неприятии, в ненависти к Латвии, а иногда и практической выгоде – ездить без виз в Россию.

Мы гостеприимны – если не хотите уезжать, оставайтесь, но помните, что здесь Латвия! Будьте лояльны к нашей стране. Уважайте наш язык, историю, традиции. В конце концов – получите гражданство!

Но судя по всему, быть негражданином куда выгоднее, чем поднять свой «центр тяжести» и сдать экзамен на гражданство. У неграждан же есть все: крыша над головой, медобслуживание, почти везде можно общаться по-русски. Да немного не дают уснуть «защитники русских школ», потому что образование переходит на латышский язык.

Однако тем, кто из-за своей политической близорукости желает торговать гражданством, апеллируя к судьбам невинных детей неграждан, следует помнить, что важность вопроса о гражданстве сопоставима с вопросом о территориальной целостности страны.

Но торговать ВНЖ – не тоже самое, что продать пучок травы, это латвийская земля, которую от самых границ готовы скупить человечки из соседних стран. Это такой важный вопрос, как гражданство!»

Г-жа Вейдемане отличается своими радикально – националистическими взглядами. Но есть и иное мнение. С редакцией «Аргументы Недели» поделился латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Я могу обратиться к г-же Вейдемане: «Уважаемая, вы видимо уже купили пучок травы и выкурили его! Прекращайте это делать! Вам нельзя!» А если серьезно, то какую чушь она несет. Вроде бы когда-то была умной женщиной. Если папа и мама неграждане, то ребенок не может стать в момент рождения гражданином. Такое положение есть сейчас. О каком голосовании идет речь? Новорожденный уже должен думать о том, как голосовать, когда подрастет? Или в 15 лет он должен думать об этом? Он должен учиться и достойно жить! В благополучном государстве. Пусть объяснит мне, а почему коренное население (латыши), которые живут в латвийской провинции и ни слово не говорят по-русски, уезжают из страны? Почему? Отвечу! Жрать им нечего! Может стоит подумать о других вещах, а не распинать неграждан?»