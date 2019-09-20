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Раскрыто вероятное будущее республик Донбасса после выполнения Украиной «Минска»

20 сентября 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предсказано вероятное будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР после выполнения украинской стороной минских договоренностей. Соответствующая публикация появилась на страницах российских интернет-СМИ.

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Как прогнозирует News Front, если Киев выполнит взятые на себя в рамках «Минска» обязательства, республики повторят судьбу Приднестровья, которое формально входит в состав Молдавии, однако по факту обладает независимостью. В процитированном материале допускается, что получившие автономию Донецк и Луганск смогут на законных основаниях провести референдум и присоединиться к России, как это в 2014 году сделал Крым.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Елена Бондаренко предсказала прекращение существования Украины без Донбасса.

 

ДЦ

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