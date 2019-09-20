Три условия возможной смерти Украины обнародовала бывший депутат Верховной Рады

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20 сентября 2019, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады, обозначила условия, при которых Украина может исчезнуть с карты мира. Точка зрения политика приведена в материале, опубликованном в российской блогосфере.

По словам Бондаренко, которую процитировал один из каналов в «Яндекс. Дзен», бывшая советская республика обречена на исчезновение как страна и государство, если не сможет реинтегрировать Донбасс, не «вернет» Крым и не выстроит нормальные отношения с такими странами, как РФ, Польша и Турция.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский дипломат Роман Бессмертный назвал условие Майдана против президента Владимира Зеленского.