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В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

20 сентября 2019, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии намеченной на 25 сентября встречи президента страны Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

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Бывший депутат Госдумы призвал перенести войну из Донбасса на территорию Украины

Военным непризнанной республики стало известно, что противник собирается осуществить провокации в районе Горловки. К данным действиям украинская сторона планирует привлечь националистические формирования, процитировало заявление Народной милиции интернет-издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы, призвал перенести войну в Донбассе на территорию Украины.

 

ДЦ

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