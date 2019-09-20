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Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки, Трамп "шокирован"

20 сентября 2019, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США на выборах в ноябре 2020 года. Свое решение он объяснил в интервью NBC.

"Мне кажется, я вложил в эти праймериз все, что мог. Очевидно, это неподходящее для меня время. Поэтому я собираюсь завершить свою выборную кампанию и продолжить работу в качестве мэра", - сказал политик.

Де Блазио объявил о намерении участвовать в выборах от Демократической партии в мае 2019 года. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что "Де Блазио - худший мэр в США", и назвал его участие в гонке смешным.

На новость о том, что потенциальный конкурент "сошел с дистанции" глава Вашингтона отреагировал ироничным постом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, изобразив "шоковое" состояние от подобной вести.

"О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки <...> выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой!" - написал Трамп.

АС

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