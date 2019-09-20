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Посол РФ в Латвии убежден, что санкциям придет конец

20 сентября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в пятницу, 20 сентября, заявил, что санкциям рано или поздно придет конец, а искусственное сдерживание естественных процессов малоэффективно.
 
В рамках бизнес-форума по вопросам сотрудничества Москвы и Риги Лукьянов выразил уверенность в том, что торговым войнам, которые подаются некоторыми странами под видом санкций, придет естественный конец, передает РИА "Новости".
 
Дипломат также высоко оценил прагматичный подход латышского бизнеса к развитию деловых связей с российским коллегами. Евгений Лукьянов, однако, отметил, что в условиях искусственно создаваемых барьеров придерживаться курса на сотрудничество не всегда просто.
ЕТ

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