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Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

20 сентября 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Стали известны технические характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35

Стали известны технические характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», в списке, составленном исследователями, фигурируют:

1. проблемы с искусственным интеллектом;

2. перенаселение Земли;

3. климатические изменения;

4. противостояние религий;

5. перерастание в Третью мировую текущих конфликтов.

Ранее в пятницу сообщалось, что производитель новейшего российского истребителя МиГ-35 раскрыл основные технические характеристики данного самолета.

 

ДЦ

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В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

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