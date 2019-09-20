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Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты
20 сентября 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», в списке, составленном исследователями, фигурируют:
1. проблемы с искусственным интеллектом;
2. перенаселение Земли;
3. климатические изменения;
4. противостояние религий;
5. перерастание в Третью мировую текущих конфликтов.
Ранее в пятницу сообщалось, что производитель новейшего российского истребителя МиГ-35 раскрыл основные технические характеристики данного самолета.