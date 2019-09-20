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Власти Ирана предупредили США о риске "тотальной войны"

20 сентября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что если Соединенные Штаты Америки предпримут какую-либо военную инициативу в ближневосточном регионе, это приведет к "тотальной войне".

Хесамеддин Ашена, комментируя напряженность в отношениях Ирана с США и Саудовской Аравией после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco, подчеркнул, что "тотальная война" будет возможна именно при таком положении дел, сообщает информационное агентство "Анадолу".

Напомним, беспилотники атаковали НПЗ 14 сентября. Из-за этого нападения Saudi Aramco пришлось сократить производство на 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки.

ЕТ

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