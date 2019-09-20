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Уволенный Зеленским дипломат обозначил условие третьего Майдана на Украине

20 сентября 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Christophe Gateau / globallookpress.com
фото: Christophe Gateau / globallookpress.com

Роман Бессмертный, украинский дипломат, уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева на мирных переговорах по Донбассу, назвал условие третьего Майдана в стране.

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Бессмертный в разговоре с журналистами высказал мнение, что Зеленский может отказаться от курса на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. По словам дипломата, украинское общество не примет такой разворот. Если он произойдет, действующего главу государства ждет судьба бывшего президента Виктора Януковича, процитировал Романа Бессмертного интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран военной операции Киева в Донбассе Александр Мединский обозначил условие прекращения существования Украины.

 

ДЦ

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