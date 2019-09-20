Бывший депутат Госдумы призвал перенести войну из Донбасса на территорию Украины

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20 сентября 2019, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Российская Федерация должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом в телевизионном эфире выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Согласно точке зрения экс-парламентария, Москве пора «наносить удары». Следует перенести боевые действия из Донбасса на территорию Украины, заявил Багдасаров на одной из программ канала «Россия-1».

Ранее в пятницу сообщалось, что политический эксперт Ростислав Ищенко назвал самым реальным сценарием развития ситуации на востоке Украины присоединение Донбасса к РФ.